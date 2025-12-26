El pívot bosnio Alibegovic ya se entrena a la espera del pase internacional

“Hasta que no resolvamos la situación no va a poder jugar con nosotros, pero desde ayer entrena ya con el equipo”, explicó este viernes ante los medios el entrenador del Covirán Granada, Ramón Díaz.

El pívot bosnio espera el pase internacional que se le concederá desde Italia cuando finiquite su vinculación con el Trapani Shark, club transalpino en el que militaba.

En el club granadino confían en que este tramite se concrete en las próximas horas para que pueda participar en el choque que el Covirán Granada jugará este sábado ante el UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes de la ciudad andaluza.

Alibegovic, de 30 años y 2,06 metros de estatura, es “un jugador muy ilusionante que llega con muchas ganas y con un carácter que hace falta en el equipo”, según Díaz.

El preparador granadino agregó que aportará al equipo “versatilidad en los puestos exteriores, porque es un jugador con un gran tiro exterior”, aparte de tener “físico y carácter en la cancha”.