Joan Peñarroya se estrena con derrota en el banquillo del Partizan

El que fuera entrenador del Barcelona, destituido hace unas semanas por los malos resultados y sustituido por Xavi Pascual en el banquillo del equipo catalán, inicia una nueva etapa en el club serbio, al que llega con el difícil reto de reemplazar al mítico Zeljko Obradovic, el entrenador más laureado de Europa y que presentó su dimisión en noviembre pese a la insistencia de la dirección del club y de los aficionados para que continuase.

El martes, en su presentación, Peñarroya ya avisó de que no llega a Serbia para que le comparen su antecesor en el cargo. "No estoy aquí para que me comparen con Zeljko, no quiero cambiar nada de él. Estoy aquí para dejar mi propia huella, aportar mi enfoque y mentalidad e intentar ganar. No individualmente, sino como equipo".

También debutó este jueves en el Estrella Roja el exjugador de los New York Knicks de la NBA Cameron Payne, que llegó el lunes a Belgrado y fue el jugador más destacado de su equipo.

"Podemos ser mejores, pero acabamos de empezar a entrenar. Tenemos que mantenernos unidos, es lo principal", declaró Payne después del partido. "El entrenador nos dijo manteneros en calma y unidos y creo que, como grupo, es lo que debemos seguir haciendo, sin importar el resultado o cómo vaya el juego. Ganamos todos juntos o perdemos todos juntos", añadió.

El club serbio, decimoséptimo en la Euroliga con un balance de seis victorias y once derrotas, tendrá como próximo rival al Valencia, segundo, el martes 30 de diciembre.