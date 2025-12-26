Xavier Castañeda no supera las pruebas médicas y regresa al Unicaja Málaga

El club malagueño, por su parte, comunicó que no tiene “conocimiento de ninguna lesión" y destacó que el jugador se ha entrenado toda la semana con el Lleida. Por ello, se encuentra “a la espera de recabar toda la información”.

Además, el club cajista añadió que, antes de tomar una decisión, “mantendrá una postura de prudencia y respeto hacia todas las partes implicadas”.

Castañeda, internacional con la selección de Bosnia, se incorporó el pasado martes a la disciplina del club ilerdense en busca de más minutos, debido al poco protagonismo que ha tenido con el Unicaja en la Liga de Campeones y, especialmente, en la Liga Endesa, en la que solo ha disputado cinco de las primeras once jornadas.

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, declaró este viernes en rueda de prensa que, a falta de los resultados del reconocimiento médico, contaba con el jugador para el partido que su equipo disputará el próximo domingo en Girona (12:00 CET).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, al no pasar las pruebas médicas, el escolta estadounidense regresará a la ciudad andaluza y se reincorporará a la dinámica de los de Ibon Navarro.