122-140. Los Celtics remontan a los Pacers por segunda vez esta semana

Los Celtics (19-11) sumaron en Indiana su cuarta victoria seguida contra unos Pacers (6-25) que sin el lesionado Tyrese Haliburton se están arrastrando tras haber rozado el anillo el curso pasado.

El lunes, los Celtics les remontaron 20 puntos en contra en el TD Garden. Hoy levantaron 15 en el Gainbridge Fieldhouse.

Jaylen Brown terminó con 30 puntos y 4 robos, mientras que Payton Pritchard brilló con 29 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Sam Hauser contribuyó con 23 puntos, Derrick White con 21 y Luka Garza con 15.

El 'rookie' español Hugo González, con muchos minutos y un gran impacto en los últimos tres partidos de los Celtics, tan solo disputó 12 minutos y 23 segundos en Indianápolis, con un rebote y una asistencia.

Para los Pacers, Andrew Nembhard fue su mejor hombre con 18 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 2 robos.