125-104. Los Grizzlies recuperan a Ja Morant y hurgan en la herida de los Bucks

Morant se había ausentado en los últimos cuatro partidos por un esguince de tobillo. Hoy firmó un doble-doble con 17 puntos y 10 asistencias. Jaren Jackson Jr. lideró al equipo con 24 puntos y 9 rebotes, mientras que Cam Spencer contribuyó con 19 puntos.

Santi Aldama aportó 12 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. El canario venía de firmar el récord anotador de su carrera en la NBA, con 37 puntos en dos de sus últimos tres partidos.

Por su parte, AJ Green fue el máximo anotador de los Bucks con 20 puntos, Kevin Porter Jr. se quedó con 16, mintras que Kyle Kuzma y Bobby Portis metieron 15 cada uno.

Los Bucks han perdido siete de sus últimos 10 partidos y, sin Antetokounmpo, nueve de sus últimos 10 a domicilio.

Los Grizzlies (15-16) están instalados en la zona de 'play-in' en el Oeste, mientras que los Bucks (12-19) han caído fuera de las posiciones de postemporada en el Este, la conferencia más asequible.

Morant y Antetokounmpo figuran entre los candidatos a cambiar de equipo en esta ventana de fichajes después de que su situación en sus respectivas franquicias se haya vuelto cada vez más incierta.