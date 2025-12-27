Vautier, del Asvel, MVP de la jornada de la Euroliga; Campazzo suma la mayor valoración

Los 31 puntos de valoración de Vautier supusieron su mejor marca personal, duplicando su anterior récord, 14 de la primera jornada, informó la Euroliga este sábado. Anotó 28 puntos —la cifra más alta para un jugador del ASVEL este curso— en el triunfo por 103-99 ante el Anadolu Efes Istanbul.

El pívot de Noisy-le-Grand alcanzó esa anotación con un 10/13 en tiros de dos y un 8/12 en tiros libres. En la presente temporada, la de su debut en la Euroliga, sumó también 4 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 8 faltas recibidas.

Por su parte, el base argentino del Real Madrid logró la valoración más alta con 41 puntos, su mejor marca del curso, en la derrota de su equipo 100-95 ante el AS Monaco. Campazzo anotó 24 de sus 28 puntos en la segunda mitad, incluyendo 14 en los últimos 99 segundos. Sus estadísticas: 3/5 en tiros de dos, 6/7 en triples, 4/4 en libres, 5 rebotes, 10 asistencias, 3 robos y 6 faltas recibidas.

Otros de los destacados fueron McKinley Wright (Dubai Basketball) y Chima Moneke (Estrella Roja), empatados con la tercera mejor valoración (30). Wright sumó 19 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias, 2 robos y 8 faltas recibidas en la victoria ante el Milan. Moneke, por su parte, registró 17 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 4 faltas recibidas en la derrota ante el Paris Basketball.

Jared Butler, del Estrella Roja, llegó a los 29 de valoración anotando 31 puntos, que es su récord personal, de los cuales 22 fueron en el último cuarto, la segunda cifra más alta en un solo cuarto en la historia de la competición.