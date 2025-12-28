107-123. Los Nets regalan a Jordi Fernández un triunfo en Minnesota por su cumpleaños

Fue un regalo de cumpleaños para Fernández, que este sábado celebró 43 años de vida.

Los Nets (10-19) empezaron el curso como uno de los peores equipos de la NBA, pero han enderezado el rumbo con siete victorias en sus últimos diez partidos y una racha de triunfos ante Toronto Raptors, Philadelphia 76ers y Minnesota Timberwolves en la última semana.

Cam Thomas anotó 30 puntos para Brooklyn en su regreso tras una lesión en los isquiotibiales que le mantuvo alejado de las pistas durante casi dos meses. Thomas fue suplente y no llegó a disputar ni 20 minutos.

Michael Porter Jr. terminó con 27 puntos y 10 rebotes.

"Fue nuestro mejor partido en la pintura. Hemos tenido muchos problemas durante toda la temporada para finalizar cerca del aro y hoy no vimos entrar el balón desde fuera (del perímetro)", dijo Fernández en rueda de prensa tras el partido.

"A veces hay que ganar de distintas maneras, ¿no? El triple no entró, pero jugamos de la manera correcta, movimos el balón, atacamos la pintura y fuimos capaces de anotar cerca del aro", añadió el de Badalona.

Los Nets dominaron prácticamente todo el segundo tiempo y fueron claramente superiores tanto en la anotación en la pintura (66-46) como en la aportación de su banquillo (62-33).

Los Nets siguen instalados en la decimotercera posición del Este, pero ya ven a solo cinco triunfos a los equipos -Atlanta Hawks y Chicago Bulls- que ocupan las últimas posiciones de 'play-in'.

Para los Timberwolves (20-12), Anthony Edwards anotó 28 puntos y Julius Randle con 13 puntos y 11 rebotes.

La derrota supone otro golpe para Minnesota tras su dura derrota navideña en Denver, con un Nikola Jokic extraterrestre que les destrozó con 57 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias.