129-104. Los Thunder pasan página de las derrotas con los Spurs a costa de los 76ers

Los Thunder (27-5) venían de perder en San Antonio por 130-110 el martes y en Oklahoma City por 102-117 el día de Navidad, la primera vez esta temporada que encadenan dos partidos perdidos.

Los fantasmas de esas derrotas sobrevolaron el Paycom Center de Oklahoma City durante un primer tiempo muy igualado, con hasta 12 empates en el marcador y en el que los 76ers (16-14) llegaron a ponerse por delante en varias ocasiones.

Pero los Thunder pisaron el acelerador tras el descanso y ya no miraron atrás.

Chet Holmgren fue el mejor de los Thunder con 29 puntos, 9 rebotes y 4 tapones. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 27 puntos y 5 asistencias, mientras que Aaron Wiggins anotó 15 puntos, Jalen Williams 14 y Ajay Mitchell 13.

Para los 76ers, Tyrese Maxey firmó 28 puntos, 5 asistencias y 4 robos.

Pese a las derrotas contra los Spurs, los Thunder, vigentes campeones, siguen como el mejor equipo del Oeste y de la NBA.