70-71. El Dreamland Gran Canaria da la sorpresa y se lleva el derbi canario

El partido comenzó con un ritmo alto por parte de ambos equipos, pero sin mucho acierto. Un triple de Doornekamp fue el inicio de la ventaja local (5-0), pero esa ventaja ni aumentó ni disminuyó a lo largo del cuarto. El partido tenía velocidad y tensión, pero faltaban canastas para avivar el cuarto, se seguían imponiendo las defensas.

Al final de los primeros diez minutos empezó a encontrarse más cómodo el conjunto visitante gracias al acierto exterior. Un triple de Pelos (13-9) y otro de Angola sobre la bocina que no contó, los árbitros lo anularon al lanzar después de la bocina, dieron un impulso a la anotación justo para acabar el cuarto.

La Laguna Tenerife no bajó el ritmo y empezó el siguiente cuarto anotando y volviendo a esa ventaja de cinco puntos gracias a un 2+1 de Fran Guerra (18-13). A partir de ahí el conjunto visitante apostó por un ataque más físico forzando muchas faltas, llegando a estar en bonus en los primeros cinco minutos.

No dudó el equipo aurinegro en responder a ese ritmo con acciones de Jaime Fernández y Abromaitis para mantener la ventaja a mitad de cuarto (22-17), obligando a Jaka Lakovic a pedir tiempo muerto e idear otra solución para acortar esa ventaja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Apostaron los visitantes por subir el ritmo y buscar tiros exteriores, consiguiendo anotar tres jugadores diferentes desde la línea de tres puntos y acabar por delante gracias al último de Brusino (29-30) con un parcial total de 16-21 para el Dreamland Gran Canaria.

El segundo tiempo fue una declaración de intenciones de La Laguna Tenerife, buscando subir el ritmo con posesiones rápidas y aciertos en canastas fáciles. El dúo Huertas-Shermadini consiguió devolver la ventaja a los locales (39-35) en los primeros compases, obligando de nuevo a los de Lakovic a pedir un tiempo muerto.

Igual que en el primer cuarto, la reacción tras el tiempo muerto vino en forma de anotación exterior. Angola conseguía anotar nueve puntos con dos triples y tres tiros libres (41-44) volviendo a darle la ventaja a su equipo a mediados del tercer cuarto.

A partir de ahí los visitantes no bajaron el pie del acelerador, intercambiando canastas y buscando anotación rápida, hasta acabar con una canasta de Samar para los de Lakovic (48-56) e irse a por los últimos diez minutos con un colchón a defender.

Las ideas muy claras por parte del Dreamland Gran Canaria, comenzando con un parcial de 4-0 y unas defensas impecables, dejando a los locales sin anotar hasta un triple de Fitipaldo a falta de 7:30 (51-62). Txus Vidorreta comenzaba a impacientarse con el juego y las faltas de su equipo, tras una técnica de Jaime y varias acciones desafortunadas la ventaja se mantenía para el conjunto visitante.

Los locales tiraron de un último arreón de defensa y anotación en la última parte del cuarto, llegando a ponerse empate con tiros libres de Shermadini (69-69) con menos de dos minutos por disputarse.

Al final el partido se quedó en los tiros libres, y la última oportunidad la tuvo Fitipaldo con el marcador 70-71, errando un triple tras bote y confirmando así la victoria del Dreamland Gran Canaria.

70 - La Laguna Tenerife (13+16+19+22): Filtipaldo (5), Huertas (9), Scrubb (4), Guerra (5), Doornekamp (11) -inicial- Fernández (6), Van Beck (5), Shermadini (14), Abromaitis (5), Giedraitis (5).

71 - Dreamland Gran Canaria 71 (9+21+26+15): Wong (9), Albicy (3), Brussino (4), Tobey (12), Labeyrie (5) -inicial- Samar (10), Salvó (4), Pelos (8), Kuath (2), Angola (14).

Árbitros: Martín Caballero, Alfonso Olivares y Vicente Martínez.Técnica a Liberyrie minuto 6, Fitipaldo minuto 26, banquillo Gran Canaria minuto 28, Jaime Fernández minuto 35. Eliminaron por 5 faltas a Tobey minuto 40.

Incidencias: Partido disputado en el Pabellón de los deportes Santiago Martín, ante 5100 aficionados.