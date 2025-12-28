Alvarado, sancionado con dos partidos y Williams con uno por su pelea en el Pelicans-Suns

El incidente ocurrió este sábado, durante el tercer cuarto de un partido que los Suns acabaron ganando por 114-123.

De acuerdo a la NBA, "el incidente comenzó cuando Alvarado cometió una falta defensiva sobre Williams, quien a su vez empujó a Alvarado por la espalda. Alvarado elevó entonces la tensión y los jugadores se enzarzaron en un altercado sobre la pista con intercambio de golpes".

En ese intercambio de golpes, un puñetazo de Alvarado impactó en la cara de Williams, que le saca una cabeza al puertorriqueño.

Alvarado cumplirá su sanción en los partidos de los Pelicans frente a los New York Knicks y los Chicago Bulls, mientras que Williams se perderá la visita a los Washington Wizards.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La sanción también acarrea una suspensión de sueldo.