Cesan al argentino Gonzalo García como entrenador de Panamá

"La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) ha decidido que el 'coach' Gonzalo García y su cuerpo técnico no continúen al frente de la Selección Nacional de Baloncesto", indico el ente deportivo.

En un escueto mensaje, la organización que rige el baloncesto panameño agradeció a García "su profesionalismo, compromiso y el trabajo realizado durante su etapa dirigiendo al equipo nacional, y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos".

La destitución de García se produce luego de las dos derrotas encajadas por Panamá en noviembre pasado ante Uruguay, la primera en casa por 60-93, y la segunda en Montevideo por 84-82, en el inicio de la primera ventana de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 en Catar.

Cuando García fue presentado en enero de 2024 como el timonel de la selección mayor de baloncesto de Panamá, prometió trabajar a tiempo completo y de paso lograr poner al país centroamericano en la posición que se merece.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los periodos de 2004-2016 y 2020-2023, García fue asistente técnico de la selección Argentina. En su última vez en el banquillo argentino, García se colgó la medalla de oro en el torneo FIBA AmeriCup 2022.

El entrenador, de 58 años, ha dirigido al brasileño Flamengo (2011-2013) y los argentinos San Lorenzo de Almagro (2017-2019) y Boca Juniors (2020-2023), entre otros.

Con Panamá, García tuvo un palmarés de 11 partidos, 3 triunfos y 8 derrotas. Disputó los clasificatorios a la Americup que le dieron un lugar en el torneo continental disputado en Managua, donde perdió sus tres partidos.

Más recientemente, con García, Panamá cayó en sus dos partidos ante Uruguay en el inicio de la primera ventana de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Panamá y Uruguay, junto a Cuba y Argentina, integran el Grupo D de la primera ventana eliminatoria ya disputada.

En el A compiten Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y México; en el B, Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. En total, son 16 equipos de América en estos cuatro grupos.

El torneo eliminatorio incluye tres ventanas iniciales (noviembre 2025, febrero y julio 2026), de las que surgirán los 12 equipos que avanzarán a la segunda ronda, en la que se disputarán otras tres ventanas (agosto y noviembre 2026, y marzo 2027) para definir los siete boletos disponibles.

La edición del Mundial 2027 se llevará a cabo en Catar y contará con 32 países. Este evento también clasificará a los equipos directamente para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o mediante cuatro Torneos de Clasificación Olímpica FIBA.