Cinco años del hito de Becky Hammon, única mujer en dirigir un partido de la NBA

Hammon, quien ahora ejerce como entrenadora jefe de Las Vegas Aces de la WNBA, debutó al frente del banquillo durante un encuentro contra Los Angeles Lakers el 30 de diciembre de 2020, que se saldó con derrota en San Antonio.

La exbaloncestista se puso al frente del banquillo entrado el segundo cuarto, cuando Popovich fue expulsado por protestar a los árbitros.

"Obviamente es algo muy grande. Es un momento importante", señaló en la rueda de prensa posterior a este hito.

Hammon saltó a los banquillos de la NBA inmediatamente tras su retirada de la WNBA en 2014, lo que la convirtió en la primera mujer en formar parte de un cuerpo técnico de la NBA.

En su primer año dirigió a los Spurs durante la Liga de Verano de Las Vegas, donde los texanos se hicieron con el título, pero estos partidos tienen carácter amistoso, por lo que no se contabilizan de manera oficial.

Posteriormente ejerció como técnica asistente de Popovich hasta diciembre de 2021, cuando fue contratada con Las Vegas Aces, equipo que ha dirigido desde entonces y con el que ha ganado tres campeonatos de la WNBA (2022, 2023 y 2025).

En 2023 fue una de las candidatas a convertirse en entrenadora jefa de los Toronto Raptors, para relevar al despedido Nick Nurse, un puesto que finalmente acabó recayendo en el serbio Darko Rajaković.

Hammon tuvo una brillante carrera como jugadora en la WNBA, en equipos como los New York Liberty y los San Antonio Stars; y en el baloncesto internacional, en conjuntos como los españoles Rivas Ecópolis y Ros Casares Valencia, conjunto con el que ganó la Liga y la Copa de la Reina.

Fue seleccionada seis veces para el Partido de las Estrellas de la WNBA y ganó un bronce olímpico y una medalla de plata en el EuroBasket con la selección rusa, nacionalidad que adoptó en 2008 después de que no fuera incluida en el equipo estadounidense.