El Barça despide 2025 ante el Mónaco de Mirotic con el 'top 4' en juego

El conjunto azulgrana aún arrastra el malestar por la polémica derrota en Estambul, marcada por la diferencia en tiros libres (24-4) y por la controvertida decisión arbitral de señalar falta de tiro en una acción de Myles Cale sobre Wade Baldwin en los últimos segundos, que el exterior estadounidense convirtió en tres tiros libres para decidir el partido.

Tras ese revés que puso fin a una racha de nueve victorias consecutivas del cuadro catalán entre todas las competiciones, el Barça y el Mónaco llegan separados por una sola victoria (12 triunfos por 11).

El dato convierte el choque en un duelo estratégico para reforzar sus opciones en la lucha por las posiciones que otorgan ventaja de campo en las futuras eliminatorias por el título.

En un exigente tramo de calendario —décimo partido en 25 días—, el técnico catalán ha tenido que convivir con las lesiones de titulares como Will Clyburn y Tornike Shengelia, así como gestionar el desgaste físico de una plantilla corta, un contexto que ha propiciado la aparición de jugadores que comienzan a dar un paso al frente.

Entre ellos destaca Willy Hernangómez, que con 19 puntos, 7 rebotes y 26 de valoración lideró el triunfo ante el Surne Bilbao Basket (66-71), con el que el Barça arrebató el invicto liguero al cuadro vasco en el Bilbao Arena.

El pívot madrileño, en su último año de contrato, está respondiendo a la confianza de Pascual, promediando 14,3 puntos en los últimos cuatro encuentros de la Liga Endesa y mejorando notablemente su impacto defensivo, consolidándose como una alternativa fiable en la rotación interior.

A su crecimiento se suma el de Tomas Satoransky, autor de 16 puntos en Miribilla, que junto a los incombustibles Kevin Punter, máximo anotador azulgrana en la Euroliga (15,9 puntos de media), y Darío Brizuela, conforman las principales armas ofensivas para intentar igualar el ritmo anotador del equipo más prolífico de la competición, con 90,1 puntos de media por partido.

El Palau Blaugrana recibirá a un Mónaco que, más allá del regreso de Nikola Mirotic, decisivo en el último compromiso europeo ante el Real Madrid (100-95) con diez puntos en el último cuarto, cuenta con uno de los perímetros más peligrosos de la Euroliga.

Mike James (16,7), Elie Okobo (12) y Alpha Diallo (12,4) lideran un arsenal exterior que, junto a la media de 20,6 asistencias por partido, refleja su gran capacidad ofensiva, complementada con una defensa intensa que les convierte en el tercer equipo con más robos de la competición (7,6 por encuentro).

En la pintura, la referencia continúa siendo Daniel Theis (10,1), un jugador que ya resultó determinante en la pasada eliminatoria de cuartos de final, cuando el Mónaco eliminó al Barça tras una serie muy igualada que decidió Mike James con una bandeja a 55 segundos del final.

Aquel desenlace, en el que los azulgranas se quedaron a las puertas de una remontada histórica tras levantar un 2-0 en contra sin factor cancha, permanece aún en la memoria del Palau y añade un claro componente de revancha a un duelo de alto voltaje para cerrar el año.