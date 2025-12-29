El Valencia quiere cerrar el año a lo grande ante el perdido Partizan de Peñarroya

El Valencia abre esta decimonovena jornada desde la segunda posición, con el mismo balance de 12 victorias que tienen el Panathinaikos y el Barcelona, tercero y cuarto respectivamente, y con un triunfo menos que el Hapoel Tel Aviv, que es el líder. El Partizan, con seis triunfos, es antepenúltimo.

El equipo serbio vive semanas convulsas desde que el histórico Zeljko Obradovic presentara su dimisión como técnico. El club no la quiso aceptar pero el entrenador no dio marcha atrás y los seguidores apuntaron a la plantilla como culpable de su marcha.

En ese complejo panorama hace unos días contrató a Peñarroya, que debutó con derrota en el torneo ante el Maccabi. Antes, el equipo había perdido ya dos partidos más por lo que que acumula tres derrotas seguidas.

El conjunto de Belgrado tiene jugadores de probada calidad en la Euroliga como Nick Calathes, Vanja Marinkovic, Jabari Parker, Isaac Bonga o Tyrique Jones y acaba de incorporar a Cameron Payne, jugador con amplia experiencia en la NBA.

El Valencia llega a esta cita tras haber derrotado en la pasada jornada al Baskonia y después de haber remontado 17 puntos impulsado por Brancou Badio ante el MoraBanc Andorra en la Liga Endesa.

Para este choque, Martínez vuelve a contar con la plantilla al completo, por lo que tendrá que realizar hasta tres descartes técnicos para completar la convocatoria de doce jugadores.