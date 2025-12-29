Un Baxi Manresa en buena dinámica cierra 2025 con un imponente viaje a Israel

Será el segundo equipo español que lo haga, tras la visita hace unos días del Valencia Basket a la pista del Maccabi Tel Aviv. Esta vez es el turno de los manresanos, que llegan a Israel tras encadenar dos triunfos en la Liga Endesa.

Lo han hecho además con dos importantes victorias a domicilio en la pista del Recoletas Salud del San Pablo Burgos (100-102) y del Casademont Zaragoza (83-95).

En lo que a la Eurocopa se refiere, el Baxi Manresa es quinto del grupo A con seis victorias y cinco derrotas, por lo que ahora mismo accedería a los octavos de final.

Sin embargo, el séptimo clasificado, el Reyer Venecia (equipo que marca el corte actualmente entre los no clasificados a siguiente ronda), está a un solo triunfo de diferencia de los manresanos, por lo que perder en Israel haría que todo se apretara más.

Para el choque ante el Hapoel Jerusalén, el técnico Diego Ocampo tendrá las bajas confirmadas de los bases Dani Pérez y Hugo Benítez. Sí que jugará el base Ferran Bassas, que en sus dos primeros partidos con la elástica manresana firmó dos doble-doble, superando los 10 puntos y las 10 asistencias en ambos choques.

En el duelo disputado en la primera vuelta en el Nou Congost, el Baxi Manresa dio una de las grandes sorpresas de la jornada al vencer al conjunto hebreo por 101-94.