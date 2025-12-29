Xavi Pascual pide "un Palau lleno" para ganar "uno de los partidos más grandes de Europa"

"Solo con un Palau lleno que tire de nosotros, podemos conseguir la victoria, sino será francamente imposible", ha afirmado Pascual, quien ha insistido en que ante el conjunto monegasco su equipo enfrentará un duelo "extremadamente difícil en todas las facetas".

Y es que para el preparador del conjunto español, el Mónaco es "uno de los mejores equipos de la Euroliga", pues considera que está "extremadamente bien armado en todas las posiciones, con mucho talento exterior, mucho físico" y que cuenta además con el base estadounidense Mike James, "el máximo anotador de la historia de la competición".

Esto, unido a la fortaleza física de jugadores como Blossomgame y Diallo, además de talentos como el del exazulgrana Mirotic, y el hecho de que el Barça se presente al choque con "bastantes bajas" -Clyburn, Nuñez, Shengelia y la duda de Vesely- hace que llevarse un victoria que le consolidaría entre los cuatro primeros, aún resulte "más difícil".

En ese sentido, el alero Myles Cale, ha considerado clave en la previa del partido reforzar el espíritu de equipo para que no se noten las ausencias. "Todos estamos intentado unirnos para luchar como equipo y seguir consiguiendo victorias", ha subrayado.

"Vamos a tener que apoyarnos los unos en los otros, apoyarnos en nuestros jugadores con experiencia y aportar energía desde el principio del partido, sobre todo en defensa", ha apostillado Cale.