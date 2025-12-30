107-120. Curry impone su ley en Brooklyn

Los Nets (10-20) de Jordi Fernández tomaron una ventaja inicial de 13 puntos en el primer cuarto, pero al descanso los Warriors (17-16) ya iban dos puntos arriba en el marcador.

El tercer cuarto fue un tira y afloja entre los dos equipos hasta que en el último parcial los Warriors lograron afianzar su ventaja para llevarse el triunfo en Brooklyn.

Aunque los Nets empezaron el curso como uno de los peores equipos de la NBA, habían ganado 7 de sus últimos 10 partidos y llegaban como la mejor defensa de la liga en diciembre.

Además de los 27 puntos de Curry y los 21 de Butler, el banquillo de los Warriors fue clave con 11 puntos de Trayce Jackson-Davis, mientras que Gary Payton, Will Richard y De'Anthony Melton anotaron 10 cada uno.

Para los Nets, Michael Porter Jr. volvió a ser el mejor de los de Fernández con 27 puntos y 9 rebotes, mientras que el 'rookie' ruso Egor Dëmin añadió otros 23. Nic Claxton terminó con 15, Cam Thomas con 13 y Noah Clowney con 11.