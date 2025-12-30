El azulgrana Kevin Punter, mejor jugador de diciembre en la Euroliga

Punter ha sido clave para la buena marcha del equipo azulgrana este mes, que ha terminado con un balance positivo de cuatro victorias (Estrella Roja, Olympiacos, París y Baskonia) y una derrota (Fenerbahce).

El escolta fue el jugador de la Euroliga más anotador en diciembre con 24,4 puntos por partido, con un 55,1% de acierto en tiros de dos, un 46,9% en triples y un 92,0% en tiros libres.

Asimismo, promedió 3 triples, 3,4 asistencias y 1,8 robos por partido, ocupando el quinto puesto en valoración (23,0) y el quinto en promedio de más/menos (+9,8). Con más de 32 minutos por partido, fue uno de los siete jugadores con un promedio de al menos 30 minutos en ese mes.

Su actuación más destacada llegó en la jornada 17, siendo el protagonista una noche histórica ante el Baskonia, que se resolvió tras tres prórrogas en el Palau Blaugrana. Punter anotó 43 puntos, convirtiéndose en el noveno jugador de este siglo en superar la barrera de los 40 puntos en un partido de Euroliga, y estableció un récord del club con 12 tiros de campo de dos puntos.

"La estadística de esforzarme cada día, que nadie pasa desapercibida, es lo que más me impacta", afirmó Punter en el podcast de la Euroliga 'EuroLeague & Friends: MVP Talk'.

Este es el segundo premio MVP del Mes para Punter; el primero también llegó con el Barça en octubre de 2024. De esta forma, se une a los exazulgranas Juan Carlos Navarro, Ante Tomic y Nikola Mirotic como los únicos jugadores en ganar múltiples honores de MVP del Mes con el club.

El Barça ocupa actualmente la cuarta posición en la clasificación de la Euroliga, con un balance de 12 victorias y 6 derrotas, con cinco triunfos en los siete últimos partidos de la competición desde la llegada del nuevo entrenador, Xavi Pascual, que llegó en noviembre para sustituir a Joan Peñarroya al frente del banquillo culé.