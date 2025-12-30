Jokic abandona lesionado el Heat-Nuggets

La lesión se produjo segundos antes del descanso, cuando, en una acción defensiva, su compañero Spencer Jones pisó el pie izquierdo del serbio y provocó que se le doblara la rodilla.

Jokic se fue al suelo de inmediato con evidentes gestos de dolor, para abandonar poco después la pista por su propio pie, aunque cojeando, en dirección a los vestuarios.

Los Nuggets anunciaron minutos después que el tres veces 'MVP' de la NBA no volvería al partido. Antes de dejar la cancha, Jokic llevaba 21 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.

El serbio promedia esta temporada 29,9 puntos, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias por partido, con 16 triples-dobles, y es hasta ahora el gran favorito para coronarse por cuarta vez como 'MVP'.

Hace solo cuatro días, en la jornada navideña, Jokic firmó 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias frente a los Minnesota Timberwolves. Dieciocho de esos 56 puntos llegaron en la prórroga, con los que superó un récord que estaba en poder de Stephen Curry.

Sin Jokic en cancha, los Heat ganaron el partido de este lunes 147-123, con 20 puntos y 11 asistencias del mexicano Jaime Jaquez Jr.