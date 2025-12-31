119-129. Los Celtics frenan a los Jazz

Jaylen Brown anotó 23 puntos, quedando por primera vez este mes de diciembre por debajo de los 30.

Los Celtics (20-12) tuvieron su mejor baza en Derrick White, que anotó 27 puntos, con 7 rebotes, 6 asistencias y 7 tapones. Sus 7 tapones son un récord en la NBA para un base. Es el decimotercer jugador en firmar 7 tapones en un partido.

Además de los 27 puntos de White y los 23 de Brown, Anfernee Simons anotó 20, Payton Pritchard 18 y Luka Garza 15.

El 'rookie' español Hugo González disputó cerca de 17 minutos y medio, con 3 puntos, 4 rebotes y una asistencia.

Para los Jazz (12-20), el mejor fue Keyonte George con 37 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. George empieza a aparecer en las quinielas como claro candidato a jugador con mayor progresión de la temporada.

El bosnio Jusuf Nurkic aportó 26 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias a la cuenta de los Jazz, mientras que el finlandés Lauri Markkanen terminó con 22 puntos y 9 rebotes.