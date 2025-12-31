136-139. Un triple de Edgecombe en la prórroga neutraliza los 40 puntos de Ja Morant

Los Grizzlies (15-18) rozaron la segunda prórroga, pero el triple de Cedric Coward se quedó corto tras tocar el aro. Coward firmó 28 puntos y 16 rebotes para los Grizzlies.

Edgecombe anotó 13 de sus 25 puntos en el FedExForum de Memphis en el último cuarto, mientras que Morant metió 18 de sus 40 también en ese parcial.

El español Santi Aldama tuvo en sus manos la victoria en el tiempo reglamentario, pero otro su intento de triple sobre la bocina tampoco quiso entrar. Aldama terminó el partido con 15 puntos, 6 rebotes, 4 tapones y dos asistencias.

Además de los 40 de Morant, los 28 de Coward y los 15 de Aldama, Jaren Jackson Jr. anotó otros 15 que complementó con 12 rebotes. Jaylen Wells se quedó con 14.

Edgecombe fue el héroe de los 76ers (17-14) con su triple desde más de 7 metros y medio a 01.7 del final. El 'rookie' bahameño se está especializando en tiros decisivos.

Nick Nurse pudo alinear a su 'Big Three' (Joel Embiid, Paul George y Tyrese Maxey), que le dio buenos resultados. Embiid terminó con 34 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, mientras que Maxey con 34 puntos y 12 asistencias. George aportó otros 17 puntos.