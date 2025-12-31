La NBA vive su jornada navideña más vista en 15 años, con 47 millones de espectadores

La NBA programó una jornada con cinco partidos y una retransmisión ininterrumpida de más de 13 horas, que empezó hacia el mediodía de la Costa Este en el Madison Square Garden y terminó en Denver de madrugada.

La retransmisión por ESPN, ABC y el resto de plataformas de Disney tuvo una audiencia un 45 % superior a la de 2024. Y eso que, por segundo año consecutivo, volvió a competir con la NFL, el 'deporte rey' en Estados Unidos.

Los partidos de la NBA fueron: New York Knick 126-124 Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder 102-117 San Antonio Spurs, Golden State Warriors 126-116 Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers 96-119 Houston Rockets y Denver Nuggets 142-98 Minnesota Timberwolves.

En Estados Unidos, la Navidad en la NBA y Acción de Gracias en la NFL han sido tradiciones históricas hasta que el fútbol americano desembarcó en 2024 también el 25 de diciembre.

