Moncho Fernández: "Siempre es especial jugar en Manresa por el ambiente"

Fernández ha avanzado que el derbi de la Liga Endesa que disputarán este viernes demandará "mucha concentración" y que su equipo tiene que ser capaz de "jugar en este tipo de ambientes".

"Nuestra intención es ser lo más competitivos posibles, hacer un buen partido e ir a ganar, como en cualquier otro partido de la Liga", ha afirmado.

El preparador gallego ha reconocido que le gusta "mucho jugar en este tipo de canchas" y ha añadido que el Girona empieza el nuevo año "con toda la ilusión de hacer las cosas bien y de seguir creciendo como equipo".

También ha confirmado que el escolta argentino Maxi Fjellerup continúa de baja por lesión y que el escolta estadounidense Mark Hugues es duda, porque aún tiene el tobillo "un poco fastidiado" de la victoria del domingo contra el Hiopos Lleida (103-86).

