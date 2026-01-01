134-132. Los Spurs se vengan de los Knicks por la NBA Cup, con susto por Wembanyama

A los Spurs (24-9), capaces de lo mejor y lo peor en estas últimas semanas, los catapultó Julian Champagnie con sus 11 triples en 17 intentos, un récord personal y también de la franquicia solo al alcance de una veintena de jugadores en la historia de la liga.

San Antonio remontó 19 puntos en contra en el segundo cuarto y levantó otros 11 en el último, ya sin Wembanyama.

'Wemby' sufrió una aparente lesión en su rodilla solo empezar el último cuarto, abandonando por su propio pie la cancha rumbo a vestuarios. El francés, sin embargo, regresó al partido en los últimos minutos, una señal de alivio para San Antonio.

Antes de abandonar el partido, Wembanyama llevaba 31 puntos y 13 rebotes.

Los Spurs se impusieron a los Knicks en ese último cuarto por 40-31, con 12 puntos de Champagnie, 12 de De'Aaron Fox y 8 de Keldon Johnson, clave junto a Luke Kornet en esa remontada.

Champagnie terminó el partido con 36 puntos, mientras que De'Aaron Fox firmó 26 puntos y Keldon Johnson 19. Devin Vassell se perdió el duelo por lesión.

Para los Knicks, Jalen Brunson firmó 29 puntos, Miles McBride 21, mientras que Karl-Anthony Towns y Jordan Clarkson 20 cada uno.

Knicks y Spurs se habían enfrentado el 16 de diciembre en la final de la NBA Cup en Las Vegas, con victoria para los neoyorquinos por 124-113.

Fue el primer título desde el campeonato de 1973 para unos Knicks que ahora son favoritos en la Conferencia Este.

Para los Spurs, fue su primera final desde el anillo de 2014. Pese a la derrota, San Antonio demostró una madurez precoz y presentó su candidatura al campeonato antes de lo que muchos esperaban.

San Antonio se plantó en la final tras vencer a los Oklahoma City Thunder en semifinales. En los días siguientes, volvió a derrotar a los Thunder en otras dos ocasiones, una de ellas en el partido estrella de la tradicional jornada navideña de la NBA.

Sin embargo, tras esas victorias que sorprendieron a toda la liga, encadenó dos derrotas en casa ante los Utah Jazz y los Cleveland Cavaliers que volvieron a generar dudas sobre su consistencia.