Denver gana sin Jokic, revancha de los Spurs y los Wizards sacan los colores a Giannis

David Adelman tuvo que jugar sin cuatro de sus titulares. Además de Jokic, están lesionados Aaron Gordon, Cam Johnson, Christian Brau.

Aún en estas circunstancias, los Nuggets (23-10) superaron a los Raptors (20-15) por 103-106.

Jokic fue diagnosticado esta semana con una hiperextensión en la rodilla izquierda, lesión que sufrió durante un partido en Miami el lunes. El serbio se perderá al menos cuatro semanas, aunque el diagnóstico resultó un alivio para el equipo.

Los Spurs (24-9) se tomaron la revancha de la final de la NBA Cup perdida hace dos semanas ante los Knicks (23-10), a los que derrotaron por 134-132, aunque su estrella, Victor Wembanyama, tuvo que abandonar el partido con molestias.

A los Spurs, capaces de lo mejor y de lo peor en estas últimas semanas, los catapultó Julian Champagnie con sus 11 triples en 17 intentos, un récord personal y también de la franquicia solo al alcance de una veintena de jugadores en la historia de la liga.

San Antonio remontó 19 puntos en contra en el segundo cuarto y levantó otros 11 en el último, ya sin Wembanyama.

'Wemby' sufrió una aparente lesión en su rodilla solo empezar el último cuarto, abandonando por su propio pie la cancha rumbo a vestuarios. El francés, sin embargo, regresó al partido en los últimos minutos, una señal de alivio para San Antonio.

Los Bucks (14-20) habían ganado sus dos partidos desde el regreso de Giannis Antetokounmpo, con el que creían resueltos sus problemas, pero los Washingon Wizards les avergonzaron en la noche de Fin de Año en Miwaukee.

Los Wizards, uno de los peores equipos de la liga con un balance de 8-24 (aunque en los últimos 10 partidos ha mejorado a 5-5), ganaron con una canasta de CJ McCollum a un segundo del final. Antetokounmpo tuvo la última para ser el último héroe de 2025, pero falló.

Esta derrota, en plena ventana de fichajes, promete avivar los rumores sobre el futuro del griego en Milwaukee.

Tas sus tropiezos con los Spurs, los Oklahoma City Thunder (29-5) parecen haber pasado página al encadenar su tercer triunfo a costa de los Portland Trail Blazers (14-20).

Los Thunder ganaron con un contundente 124-95, recobrando su nivel en defensa y con 30 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, que ya lleva 105 partidos seguidos anotando 20 o más puntos.

Oklahoma City se distancia de nuevo como el mejor equipo de la liga, ahora cuatro victorias por delante de los Detroit Pistons.

En el resto de partidos jugados este Fin de Año, los Golden State Warriors ganaron a los Charlotte Hornets por 125-132, mientras que los Orlando Magic superaron 110-112 a los Indiana Pacers con una canasta decisiva de Paolo Banchero a ocho segundos del final.

Los Atlanta Hawks derrotaron a los Minnesota Timberwolves por 126-102 con 34 puntos y 10 rebotes de Jalen Johnson, los mismos números que Donovan Mitchell en la victoria de los Cleveland Cavaliers sobre los Phoenix Suns por 129-113.

Y en Chicago, los Bulls vencieron a los New Orleans Pelicans por 134-118.