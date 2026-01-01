El Barça inicia ante el Zaragoza un maratón de cinco partidos en diez días

Tras despedir el 2025 con una derrota contundente en casa frente al Mónaco (74-90) en la Euroliga, el equipo de Xavi Pascual tratará de sumar un triunfo que le mantenga en la lucha por ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

No pierde el Barça en la ACB desde el pasado 9 de noviembre -96-78 contra el Bàsquet Girona en el último partido de Joan Peñarroya como técnico-, lo que le ha permitido escalar posiciones en la tabla. Ahora es quinto con ocho victorias, una menos que el La Laguna Tenerife, si bien el equipo canario ha disputado un partido más que los azulgranas.

Con el duelo ante el Zaragoza en el Palau Blaugrana, el conjunto catalán disputará el primero de los cinco partidos previstos entre el 2 y el 11 de enero.

Tras medirse al equipo aragonés, el Barça afrontará el domingo (12:30 horas) una exigente prueba en el Movistar Arena contra el Real Madrid en la ACB antes de encadenar tres partidos como local contra el Maccabi Tel Aviv (6 de enero), el Partizan de Belgrado (9 de enero) y el Covirán Granada (11 de enero).

La gestión de una plantilla corta que cuenta con la bajas por lesión de dos de sus principales argumentos ofensivos -el alero Will Clyburn y el ala-pívot Tornike Shengelia-, al igual que el base Juan Núñez, baja de larga duración, será uno de los retos a los que deberá enfrentarse Pascual en las primeras semanas de 2026.

En este contexto, el técnico de Gavá ha dado más protagonismo a jugadores de la segunda unidad como el escolta Darío Brizuela y el ala-pívot Miles Norris, autores de 25 y 14 puntos, respectivamente, frente al Mónaco.

Aunque más allá de la aportación de los actores secundarios, el líder del Barça es el escolta Kevin Punter, mejor jugador de la Euroliga del mes de diciembre y figura clave en el esquema ofensivo de un equipo que carbura cuando consigue ser sólido en defensa.

El jugador neoyorquino será una de las principales bazas del Barça en el clásico del próximo domingo, por lo que Pascual podría darle menos minutos ante el Casademont Zaragoza.

El equipo que entrena Jesús Ramírez, decimocuarto clasificado con un balance de cuatro victorias y siete derrotas, llegará al Palau Blaugrana decidido a borrar la mala imagen que dejó ante el Baxi Manresa (83-95).

El alero Santi Yusta -segundo máximo anotador de la competición con 19 puntos partido-, el base Trae Bell-Haynes (15,3 puntos y 4,6 asistencias) y el ala-pívot Devin Robinson (15, 1 puntos) son los líderes del conjunto aragonés, que viaja a Barcelona con poco que perder.