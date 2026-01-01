El Hiopos Lleida, a rehacerse en Andorra

El cuadro ilerdense ocupa la decimoquinta, con cuatro triunfos, todos ellos logrados en los seis primeros encuentros de la competición.

En el último choque, los ilerdenses cayeron por 103-86 ante el Bàsquet Girona, un rival directo de la zona baja de la tabla.

El mejor para los visitantes fue el escolta James Batemon, que reapareció tras dos partidos en los que sufrió problemas musculares y un proceso vírico, respectivamente. En Fontajau, firmó 27 puntos, 3 asistencias y 32 dígitos de valoración.

El estadounidense está siendo el mejor de los burdeos en las primeras doce jornadas de Liga Endesa con una media de 14,5 créditos de valoración. Además, es el quinto mejor anotador de la competición con 15,5 puntos por partido.

Otro de los jugadores destacados del Lleida es el escolta Caleb Agada, pues es el tercer mejor recuperador de la liga (1,6), aunque es el segundo que más faltas comete (3,6).

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida, tendrá a la totalidad de la plantilla a su disposición para el choque. Sin embargo, deberá gestionar con más cautela las cargas de minutos de sus jugadores, pues el equipo catalán volverá a jugar tan solo dos días después ante el Casademont Zaragoza.

Por su parte, el MoraBanc Andorra es décimo sexto, con el mismo balance que los ilerdenses, y dos victorias por encima de los puestos de descenso, que marca el San Pablo Burgos.

En la última jornada los del Principado tutearon y estuvieron a punto de vencer a domicilio al Valencia Basket, uno de los candidatos a ganar la Liga Endesa (84-79). El escolta Kyle Kuric, con 19 puntos y 16 de valoración, fue el mejor para los de Joan Plaza.

Asimismo, el jugador más destacado del Andorra hasta la fecha está siendo el base Shannon Evans, que viene promediando 14,6 puntos, 5,7 asistencias.

Los únicos precedentes entre andorranos e ilerdenses en la Liga Endesa tuvieron lugar la temporada pasada. En el Principado, el MoraBanc Andorra se impuso por 96-79, en un partido en el que los locales fueron claramente superiores a pesar del buen partido que completó el alero del Lleida Oriol Paulí (15 puntos, 5 rebotes y 17 de valoración).