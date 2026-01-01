El Manresa y el Girona apuran sus últimas opciones de clasificación para la Copa del Rey

Los del Bages llegan a este duelo catalán después de un muy duro viaje a Jerusalén (Israel) para medirse en la Eurocopa al líder de su grupo, el Hapoel de dicha ciudad, donde cayeron por un más que contundente 105-69.

El Baxi Manresa, undécimo en la clasificación de la competición doméstica con un balance de cinco victorias y siete derrotas, necesita ganar sí o sí el duelo catalán de la jornada para mantener vivas sus opciones de Copa del Rey. El octavo clasificado, el Kosner Baskonia, está dos triunfos por encima.

Una situación idéntica a la del Bàsquet Girona, que es duodécimo en la tabla con el mismo balance de victorias y derrotas que los manresanos.

En lo que a la Liga Endesa se refiere, el equipo dirigido por Diego Ocampo llega en un gran estado de forma, con dos victorias consecutivas a domicilio en las pistas del San Pablo Burgos (100-102) y el Casademont Zaragoza (83-95).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ambos duelos brilló uno de los últimos fichajes, el base Ferran Bassas, con un acumulado de 22 puntos y 20 asistencias (con dos doble-doble) entre los dos choques ante burgaleses y zaragozanos.

Para el derbi ante el Bàsquet Girona, el técnico Diego Ocampo tendrá las bajas confirmadas de los bases Dani Pérez y Hugo Benitez, ambos en recuperación de sus roturas fibrilares.

Por su parte, el Girona buscará el primer triunfo de la temporada como visitante, después de contar por derrotas los cinco desplazamientos que ha realizado esta temporada.

El Girona despidió el año 2025 con una nueva alegría en casa -103-86 contra el Hiopos Lleida- que supuso la quinta victoria en siete encuentros en Fontajau, si bien tiene muchos problemas para competir a domicilio.

Suma cuatro derrotas muy contundentes ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (97-79), el Unicaja (95-71), el Valencia Basket (98-72) y el Rral Madrid (112-76), además del doloroso 115-113 contra el MoraBanc Andorra, con un triple local de aro a aro bajo la bocina para forzar la prórroga.

La asignatura pendiente del equipo de Moncho Fernández pasa por mejorar sus registros como visitante porque si logra mostrar el mismo nivel de acierto y competitividad que en Fontajau, podrá afianzarse en la zona tranquila de la clasificación.

Contra el Lleida, protagonizó una nueva gran actuación coral, con siete jugadores con dobles dígitos de valoración. El pívot argentino Juan Fernández fue el mejor jugador local con 18 puntos, ocho rebotes y 22 de valoración.

El Girona ya tiene una cómoda renta de cuatro triunfos sobre los dos equipos en descenso y mantiene vivo el sueño de la Copa del Rey.

El escolta argentino Maxi Fjellerup continúa de baja por sus problemas en el tobillo derecho, mientras que el escolta estadounidense Mark Hughes es duda por lesión.