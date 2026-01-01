El MoraBanc afronta otra final para la permanencia con la visita del Hiopos Lleida

El equipo dirigido por Joan Plaza llega con la baja por lesión del base hispano-brasileño Rafa Luz y aún sin cerrar las salidas del ala pívot norteamericano Justin McKoy y el escolta canadiense Aaron Best. Además tiene al base norteamericano, con pasaporte bosnio, Xavier Castañeda entrenando con el equipo y está aún para anunciar su llegada de manera oficial como cedido por el Unicaja Málaga.

El club del Principado se enfrenta a un rival que tiene las mismas victorias (4) y las mismas derrotas (8) y acumula ya seis jornadas consecutivas sin ganar. Por tanto, será un partido con aires de 'final' en la jornada 13 y más después del triunfo del Recoletas Salud San Pablo Burgos, el penúltimo clasificado.

Los de Gerard Encuentra tienen viejos conocidos en su plantilla como el alero catalán Oriol Paulí y el ala pívot norteamericano con pasaporte lituano John Shurna. Los dos jugadores dejaron un buen recuerdo en el Principado y, seguramente, tendrán un buen recibimiento por parte de la afición.

La temporada pasada, los de Gerard Encuentra se llevaron un duro resultado para Lleida después de perder por 96-79 en un partido disputado el 27 de abril, cuando ya estaba Joan Plaza en el banquillo del Principado. El mejor del partido ya no está en Andorra, ya que fue Jerrick Harding con 25 puntos y 26 de valoración, aunque también destacó Kyle Kuric, que llega en un buen momento de forma al partido, con 12 puntos.

Por parte de los de Gerard Encuentra, el mejor fue James Batemon, que no llega al Principado en su mejor estado de forma, anotando 16 puntos y bien secundado por Oriol Paulí y por el actual jugador del Granada, Luka Bozic, los dos con 15 puntos.

Está pretemporada estos dos equipos también se enfrentaron en el Trofeu Escaldes-Engordany con victoria para los de Gerard Encuentra por 83-87, con 18 puntos de Shannon Evans II y 15 de Aaron Best, este último a punto de salir del MoraBanc. El mejor de los visitantes fue Melvin Ejim con 18 puntos.

Es un partido también de máxima rivalidad. Dos clubs 'vecinos' y que también han coincidido juntos disputando la LEB Oro. Los dos tienen un estilo de juego bien marcado y los dos necesitan la victoria sí o sí en el primer partido del año.