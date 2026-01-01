El Surne Bilbao quiere recuperar ante el líder de la Euroliga su fortaleza en Miribilla

Fue una derrota más que digna en un partido igualado (66-71), plasmada por la labor continua de Willy Hernangómez y la aparición de los americanos Myles Cale, Miles Norris y Kevin Punter en los momentos decisivos, que además le dejó ya casi esfumado a los 'hombres de negro' el sueño de estar en la Copa del Rey con el que se habían ilusionado.

Así, aún siendo noveno en la tabla, las dos victorias a las que tiene la octava plaza que ocupa el Baskonia le hacen más que complicado estar en la cita copera con solo cinco partidos por disputarse hasta el corte definitivo al final de la primera vuelta.

La séptima posición le queda al conjunto vizcaíno ya a tres victorias y el calendario para los de Jaume Ponsarnau sigue siendo exigente, empezando mañana por un Valencia líder en la Euroliga, tercero en la Liga Endesa porque ha jugado dos partidos menos y el aval de Pedro Martínez en el banquillo.

Para hacer frente a tamaño rival, el Surne Bilbao intentará poner sobre la cancha unas argumentos similares a los del conjunto valenciano: ritmo, velocidad y energía, a la espera de que el acierto caiga de su lado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A Ponsarnau, en principio, le seguirá faltando Amar Sylla, el tercer pívot y quinto interior en el 'roster' habitual de doce jugadores, baja las últimas semanas por un esguince de tobillo.

No son malos los números del Bilbao Basket con el Valencia en el histórico de la ACB, ya que ha ganado dos de cada cinco encuentros, 18 de los 45 en los que han medido. Es decir, un 40 por ciento.

El último en el que se impuso fue también Miribilla, en la visita 'taronja' de hace dos temporadas, por un 93-78 coral de los de negro. La temporada pasada, en cambio, victoria valenciana en un choque trepidante (98-103) con los interiores visitantes Matt Costello (19 puntos, 8 rebotes y 21 de valoración) y Jaime Pradilla (8, 8 y 20) y el local Marvin Jones (14, 2 tapones y 19) como jugadores más destacados.