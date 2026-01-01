El Valencia abre 2026 y un apretado enero en la casi inexpugnable pista del Surne Bilbao

El equipo de Pedro Martínez cerró 2025 el martes con una trabajada victoria en la Euroliga ante el Partizan de Belgrado que le ha llevado a lo más alto de la clasificación del torneo europeo.

El poco tiempo para preparar la visita al Bilbao será una constante para el equipo en enero, porque entre el 2 y el 29 de enero disputará doce choques entre la Liga Endesa y la Euroliga, es decir uno cada dos días y unas horas.

El Valencia afronta este encuentro desde la tercera posición de la clasificación de la acb con un balance de nueve triunfos y dos derrotas, con dos partidos menos que el Real Madrid, líder con doce triunfos y una derrota, y que el UCAM Murcia, segundo con diez triunfos y tres derrotas.

Con su presencia en la Copa del Rey asegurada al ser el anfitrión de la cita de febrero en el Roig Arena, el Valencia tiene encarrilada aunque no asegurada su condición de cabeza de serie, para lo que debe quedar entre los cuatro primeros al finalizar la primera vuelta, es decir tras la jornada 17. La quinta plaza la ocupa actualmente el Barcelona con un balance de ocho triunfos y cuatro derrotas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Bilbao, por su parte, es noveno con un cinco victorias y apura sus últimas opciones de estar en la cita de Valencia, para lo que debería protagonizar un gran final de primera vuelta dado que le separan dos triunfos del Kosner Baskonia, que ocupa la octava plaza, la última que da acceso al torneo.

El equipo vasco ha sumado todos sus triunfos como local. De hecho, no conocía la derrota ante su público hasta que en su último partido cayó por un ajustado 66-71 en la visita del Barcelona.

La fortaleza local bilbaína está en buena parte basada en su defensa cuando juega en casa. Sus rivales anotan una media de 74,8 puntos en su cancha y tiene una eficacia defensiva de 0,94 puntos por posesión del contrario, a los que por promedio deja en un 46% de eficacia en el tiro y hace perder casi el 19% de sus posesiones.

El equipo de Ponsarnau tiene en el ex 'taronja' Triggvy Hlinason al mejor reboteador de la Liga Endesa, con una media de 7,4 rechaces por encuentro.

El islandés es la gran referencia interior del Bilbao, acompañado del esloveno Martin Krampelj, mientras que por fuera lo son el base sueco Melwin Pantzar y el anotador estadounidense Justin Jaworski.

El Valencia afronta este duelo pendiente del base Sergio De Larrea, que se ha perdido los dos últimos partidos por molestias en un gemelo. Según si está o no disponible, el técnico Pedro Martínez deberá hacer dos o tres descartes técnicos.

El choque puede ser propicio para que reaparezca el alero vasco Xabi López-Arostegui, ya recuperado de la lesión muscular que le ha hecho perderse los partidos de las últimas semanas.

La acumulación de seis encuentros entre el 2 y el 12 de enero puede empujar al técnico a dar descanso a alguno de los jugadores con más minutos hasta ahora y a aumentar el protagonismo de los que menos lo han tenido.