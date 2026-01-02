El base Xavier Castañeda, cedido al MoraBanc Andorra hasta final de temporada

El jugador tiene 25 años, mide 1,84 metros y ya se encuentra en Andorra, donde esta mañana ha superado el reconocimiento médico y se va a incorporar inmediatamente a los entrenamientos del equipo que dirige el excajista Joan Plaza.

Castañeda, nacido en Chicago e internacional con la selección de Bosnia, ha disputado 14 partidos con el Unicaja en cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur.

Su mejor partido fue en el Martín Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias con un 16 de valoración.