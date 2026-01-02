El Unicaja, a dejar casi sentenciada la clasificación para la Copa ante un firme Breogán

El equipo malagueño necesita entre nueve y diez victorias antes de concluya la primera vuelta de la fase regular para asegurar su participación en el torneo copero que se disputará el próximo mes de febrero en Valencia, y Lugo es una cancha difícil, donde los locales han ganado tres partidos y cayeron en otros cuatro.

Además, al Unicaja últimamente los enfrentamientos ante el Río Breogán no se le han dado especialmente bien, ya que ha caído en tres de los cinco últimos partidos, incluyendo la que tuvo lugar la pasada campaña (81-79), por lo que será un reto interesante para este comienzo de año.

El Unicaja, después de haber caído ante el Kosner Baskonia (90-93) y Real Madrid (91-82), realizó frente al equipo badalonés un partido coral, con estadísticas excelentes como igualar su tercera mejor marca triplista con un porcentaje increíble de 19 de 31 intentos con un 61%, ya que hasta 11 jugadores diferentes anotaron.

Ambos equipos se han enfrentado en 35 ocasiones a lo largo de la fase regular de la Liga Endesa, con 25 triunfos del Unicaja y 10 del Río Breogán, pero, si nos ceñimos a los encuentros disputados en el Pazo dos Deportes de Lugo, el balance es de 11 victorias por siete derrotas.

En este partido los dos equipos vivirán una jornada de reencuentros porque en el bando del conjunto gallego se encuentra desde esta temporada un viejo conocido, el escolta malagueño Francis Alonso, que militó dos temporadas en el primer equipo (2020-2022).

No será la única cara reconocible, ya que el entrenador del Río Breogán, Luis Casimiro, dirigió al Unicaja en 144 partidos durante dos etapas (2012 y de 2018 a enero de 2021).

Por otro lado, en el bando cajista hay dos jugadores con pasado del Río Breogán, el ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic y el escolta estadounidense Tyler Kalinoski.

Los cajistas viajaron a Lugo con los 13 jugadores disponibles, por lo que el técnico Ibon Navarro deberá hacer un descarte, ya que el ala-pívot Tyson Pérez, fue el que no se vistió frente al Joventut.