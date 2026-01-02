Reto mayúsculo del Joventut ante el Tenerife para encarrilar el billete a la Copa

Los badaloneses, que acumulan dos derrotas en los últimos tres partidos disputados de la Liga Endesa, buscarán mejorar sensaciones ante un rival que podría certificar su billete matemático al torneo del K.O. si vencen en el Olímpic y le acompañan los resultados de otros rivales directos en dicha pugna.

La Penya, séptimo clasificado con ocho victorias y cinco derrotas, está tres triunfos por encima del noveno clasificado, el Surne Bilbao, por lo que de ganar al conjunto tinerfeño, mantendrían dicha ventaja a falta de tres jornadas para acabar la primera vuelta y lograrían la clasificación virtual para la cita copera.

No sería matemático hasta confirmar el 'basket-average' global en caso de múltiples empates, aunque de momento el conjunto verdinegro saca más de 50 puntos a todos los perseguidores que no están entre los ocho primeros clasificados.

Los números son positivos y, pese al bache de estas fiestas navideñas, el Joventut es ambicioso y mira más bien hacia arriba: de ganar, sumarían los mismos triunfos que el equipo tinerfeño en una cuarta plaza que tendría el premio de ser cabeza de serie en la Copa.

Para el duelo ante los canarios, el técnico Dani Miret tendrá la duda hasta última hora del base Ricky Rubio, que ya se perdió los últimos dos compromisos por una contusión en la rodilla.

Su participación en este choque es muy esperada desde hace tiempo, ya que se reencontraría con su excompañero Marcelinho Huertas, el último MVP de la Liga Endesa.

Precisamente, ambos están entre los máximos asistentes de la liga, con el brasileño líder de dicha clasificación con 6,3 asistencias de media por encuentro, mientras que el catalán es quinto con un promedio de 5,6.

Se trata de un partido que el Joventut y su afición tienen marcado en rojo en el calendario desde hace mucho tiempo, con la espina de la temporada pasada en la que el La Laguna Tenerife eliminó a los verdinegros en los cuartos de final de la Liga Endesa con dos resultados contundentes: 96-81 en La Laguna y 60-80 en Badalona.