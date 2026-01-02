San Pablo quiere agarrarse a la liga ganando en Granada

Un encuentro al que el equipo burgalés llegará tras una victoria de prestigio 94-81 frente al Gran Canaria, un resultado que ha devuelto confianza al equipo dirigido por Porfirio Fisac y que les permite afrontar el partido con la moral reforzada.

Pese a ello, el conjunto castellano presenta dudas en su rotación, especialmente por problemas físicos de algunos jugadores y la necesidad de cumplir con la normativa de cupos, lo que podría condicionar su convocatoria final.

Fisac no podrá contar con Dani Díez, que sigue con problemas en la fascia y es duda Happy, que ha sentido molestias en su pie.

Además vuelve tras un proceso gripal Nzosa, por lo que el técnico tendrá que utilizar jugadores del equipo U22.

En el plano deportivo, el equipo burgalés deberá prestar especial atención a la dirección de juego rival, así como al talento individual de su perímetro, sin descuidar el poderío físico en la pintura.

El entrenador explicó que tanto su equipo como el rival llegan castigados por una serie de derrotas recientes, lo que convierte el partido en una oportunidad clave para recortar distancia y “engancharse” a los demás conjuntos de la tabla.

“No hay ningún partido que no sea imprescindible para nosotros”, subrayó, destacando la exigencia constante de la liga.