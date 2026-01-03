113-123. La baja de Wembanyama no frena a los Spurs en Indiana

Wembanyama no viajó con el equipo texano a Indianápolis tras sufrir una peligrosa torsión en la rodilla izquierda en el cuarto período del partido ganado 134-132 a los New York Knicks.

El francés se sometió a exámenes el jueves que excluyeron el riesgo de problemas de ligamentos.

Sin él, los Spurs triunfaron contra los Pacers al ritmo de De'Aaron Fox, Dylan Harper y Stephon Castle. Fox selló 24 puntos, Harper aportó 22 y Caste, 19 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

El banquillo de los texanos firmó un gran partido frente a los Pacers, al aportar un total de 57 puntos, por los 27 del de los locales.

Los Spurs sumaron su segundo triunfo seguido e incrementaron su balance a 25-9, el segundo mejor en la Conferencia Oeste, detrás de los líderes Oklahoma City Thunder.

Los Pacers, que el año pasado llevaron a los Thunder al séptimo partido de las Finales, viven un curso para el olvido, pendientes del regreso de Tyrese Haliburton (en la próxima temporada).

Indiana lleva once derrotas consecutivas y es colista del Este con un balance de 6-29.

En la penúltima plaza se colocan los Washington Wizards (9-24), que este mismo viernes doblegaron 119-99 a los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, antepenúltimos (10-22).