122-121. Antetokounmpo da aire a los Bucks

En un final vibrante, Miles Bridges dio un punto de ventaja a los Hornets con nueve segundos por jugar, pero Giannis tuvo la última palabra con un espectacular 'alley-oop' a pase de Kevin Porter Jr.

Antetokounmpo añadió cinco asistencias a sus 30 puntos y diez rebotes en 29 minutos en pista en el Fiserv Forum y los Bucks incrementaron su balance a 15-20 para presionar por la zona de postemporada en el Este de la NBA.

En el thriller de Milwaukee también brilló Ryal Rollins, con 29 puntos, ocho asistencias y un brillante once de trece en tiros de campo (6 triples).

Los Hornets perdieron su tercer partido seguido, pese a los 26 puntos de Kon Knueppel y a los 25 de Miles Bridges.

Brandon Miller metió 19 puntos y tuvo el último tiro para los Hornets, pero no pudo conectarlo.