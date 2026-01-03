Andorra se cruza en el primer objetivo copero del Baskonia

Una victoria azulgrana acercaría de forma notable a los de Paolo Galbiati a su primera parada de la temporada, casi obligada.

Los vascos son octavos a dos triunfos del quinto y con una victoria de ventaja sobre el noveno, sin olvidar que queda pendiente la celebración de su encuentro aplazado frente a Gran Canaria.

El enfrentamiento directo entre Tenerife y Joventut abrirá paso a los baskonistas si consiguen superar a un mejorado Morabanc.

Los del Principado solo han ganado un duelo de los últimos seis disputados, pero desde la llegada de Joan Plaza a su banquillo han subido un escalón en su juego y recientemente ha puesto contra las cuerdas a Valencia y Joventut y ha ganado a Unicaja.

Esto les ha permitido asomar la cabeza de los puestos de descenso y sumar cuatro importantes triunfos gracias a la dirección de Shannon Evans y al paso de adelante de Kyle Kuric. Además, la última llegada de Xavi Castañeda les dará más alternativas en el juego exterior.

Por el lado vitoriano, el liderazgo de Tim Luwawu-Cabarrot continúa dadas las intermitencias de Trent Forrest y Markus Howard. Todo apunta a que el descarte extracomunitario esté entre uno de los dos, dado que Kobi Simmons parece totalmente recuperado y que Markquis Nowell también fue el descartado en Euroliga.

Tadas Sedekerskis continúa de baja, pero la llegada de Eugene Omoruyi le ha dado otro aire al banquillo azulgrana.

El Baskonia llega a este encuentro con tres victorias consecutivas, su mejor racha en la temporada ACB.