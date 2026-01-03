El Barça, lanzado en la Liga Endesa, a romper la lógica ante el Real Madrid

Desde el regreso de Xavi Pascual al banquillo, el conjunto azulgrana se mantiene invicto en la competición doméstica, una consistencia que le ha permitido escalar hasta la cuarta plaza (9-4) que otorga la condición de cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey.

Desde la defensa, la principal seña de identidad del nuevo rumbo, el cuadro catalán controla los partidos. El último frente al Casademont Zaragoza (100-80), que se decantó en el segundo cuarto con un parcial de 27-11 tras elevar su listón defensivo y que luego supo administrar, no fue una excepción.

El partido contra el conjunto maño permitió al técnico catalán gestionar esfuerzos y dar descanso a piezas clave como Kevin Punter, que jugó 16 minutos, y Tomas Satoransky, de cara a la exigente cuesta de enero.

Esa rotación involucró a nuevos actores: el pívot Youssoupha Fall se disparó hasta los 11 puntos y 9 rebotes, firmando 20 créditos de valoración, mientras que el ala-pívot Miles Norris, en constante crecimiento, fue el máximo anotador con 15 puntos. Además, regresó Tornike Shengelia siete partidos después de superar unas molestias en el pubis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La vuelta del ala-pívot supone un alivio en medio de un maratón de partidos y ayuda a aligerar la carga de una enfermería todavía con Will Clyburn y Juan Nuñez, baja de larga duración, además de la duda hasta último momento de Jan Vesely, ausente ante el Zaragoza por un cuadro gripal.

La recuperación del georgiano es clave. Shengelia aporta músculo en defensa y se convierte en un generador ofensivo fiable, con 12,8 puntos de media en ACB. Su incorporación, junto a los escoltas Kevin Punter (12,9) y Darío Brizuela (7,4), refuerza al Barça de cara a intentar cambiar una historia reciente que pesa.

El conjunto azulgrana no gana al Real Madrid en ninguna competición desde el 7 de abril de 2024, cuando se impuso 85-79 con Nico Laprovittola como máximo anotador (25 puntos). Más de 600 días sin derrotar al eterno rival reflejan la superioridad del proyecto madridista en las últimas temporadas.

El desafío es mayúsculo: el conjunto blanco lidera la Liga Endesa con un balance de doce victorias y una derrota. La combinación de sus fichajes -el base Theo Maledon (10,1) y el ala-pívot ex NBA Trey Lyles (12,4)- con el acierto del alero Mario Hezonja (15) y la envergadura del pívot Edy Tavares (8,4) lo convierte en un equipo muy completo.

Será también un pulso táctico entre dos entrenadores contrastados, Sergio Scariolo y Xavi Pascual, que afronta su primer clásico desde su regreso. El acierto exterior, la intensidad defensiva y la velocidad en las transiciones serán determinantes para frenar a un Real Madrid que encadena once victorias ligueras.