El Bàsquet Girona, a mantener vivo el sueño de la Copa del Rey ante el Bilbao Basket

El equipo dirigido por Moncho Fernández está firmando un ilusionante inicio de temporada, pues está a solo una victoria del Kosner Baskonia, octavo con un partido pendiente contra el Dreamland Gran Canaria y rival de los catalanes la semana que viene en Fontajau.

El Girona, muy fiable como local, con un balance de cinco victorias en siete partidos, consiguió finalmente su primera alegría como visitante este viernes en la pista del Baxi Manresa (95-97).

El equipo perdía por 75-59 a mediados del tercer cuarto, pero completó una gran remontada y ganó con una canasta en el último segundo del pívot Martinas Geben.

El lituano firmó una actuación brillante con 28 puntos (9 de 10 en tiros de campo y 9 de 11 en tiros libres), nueve rebotes (cinco en ataque y cuatro en defensa) y 37 créditos de valoración.

Geben ya había sido la temporada pasada uno de los artífices de la sufrida salvación y este curso vuelve a ser uno de los líderes de un equipo que quiere aspirar a más.

El calendario también invita al optimismo para fantasear con la primera participación en la Copa del Rey porque solo tiene por delante partidos contra rivales directos: el Bilbao y el Baskonia, en casa, y después el Joventut Badalona, séptimo a dos triunfos, y el Casademont Zaragoza (15º, 4/8) a domicilio.

Sin embargo, Moncho Fernández ha asegurado en rueda de prensa que se centra en el presente y prefiere no hablar de acabar entre los ocho primeros

"Tenemos un reto que es jugar mañana pero tenemos un reto más próximo que es recuperar físicamente y mentalmente a los jugadores para el partido de mañana. El objetivo es hoy y, si hacemos este camino, veremos dónde llegamos", ha dicho.

Tampoco se fía el técnico gallego del Bilbao Basket, que viene de perder de 44 puntos frente al Valencia (72-116) y todavía no ha ganado a domicilio esta temporada.

"El Bilbao es un equipo muy bien trabajado tácticamente, que estará herido tras perder ante el Valencia. Espero que no nos encontremos a un Girona relajado, ya que será un partido muy exigente que debemos afrontar con ilusión y ganas de ganar. Si hacemos nuestro trabajo, tendremos posibilidades", ha añadido.

El Girona afronta el encuentro con la única baja del escolta argentino Maxi Fjellerup, que arrastra problemas en el tobillo derecho.