El Baxi Manresa, en cuadro y sin apenas descanso, visita el temible Valencia Basket

Los del Bages, que hace menos de 24 horas cayeron de manera muy cruel en el Nou Congost en el derbi ante el Bàsquet Girona (95-97), con una canasta sobre la bocina del exmanresano Martinas Geben, viajan al Roig Arena con tres bajas muy importantes y otros jugadores tocados debido al poco descanso entre partidos.

Con las ya confirmadas lesiones de los bases Dani Pérez y Hugo Benitez, ambos con una rotura fibrilar, habrá que sumarle la reciente baja del escolta Eli Brooks, con una lesión muscular cuya alcance aún se desconoce a la espera de pasar por más pruebas médicas.

Por otro lado, el técnico Diego Ocampo aseguró tras acabar el derbi ante el Bàsquet Girona que "hay jugadores importantes como Steinbergs que están muy al límite y tarde o pronto tendrán que descansar".

Además del derbi ante los gerundenses hace menos de 24 horas, el equipo catalán tuvo esta misma semana un duro viaje a Israel que también se saldó con una contundente derrota (105-69).

El Baxi Manresa, decimotercero en la tabla con un balance de cinco triunfos y ocho derrotas, necesita ganar todos sus partidos hasta el final de la primera vuelta si quiere tener opciones de billete para la Copa del Rey.

Es por eso que una derrota en el Roig Arena, pabellón donde no ha ganado ningún equipo hasta el momento, dejaría sin opciones a los del Bages para el torneo del K.O.

En dicho partido entre valencianos y manresanos habrá un duelo de alturas entre dos de los pívots que más mates hacen en la Liga Endesa: en los locales Neal Sako, y en los visitantes 'Kao' Akobundu. Entre los dos suman más de tres mates por encuentro.