El Casademont aguarda un duelo bajo presión en Lleida contra el Hiopos

Porque, como ya anticipó el miércoles el técnico de los rojillos, Jesús Ramírez, se tratará de un partido “importante” para ambas escuadras, muy parejas en la clasificación de la Liga Endesa.

De hecho, los catalanes son decimocuartos con cinco victorias y ocho derrotas, mientras que el Casademont se sitúa un puesto por debajo con cuatro triunfos, ocho duelos perdidos y un partido menos por el aplazamiento el mes pasado del encuentro ante el Valencia Basket.

Al Espai Fruita Barris Nord llegan los rojillos tras caer el viernes en el feudo del Barcelona (100-80), donde los jugadores de Ramírez mantuvieron el tipo en el primer cuarto, para luego claudicar ante un rival superior que no supieron frenar.

El domingo será el turno del Hiopos, un encuentro en el que, según la visión del técnico de los rojillos, habrá aspectos “muy importantes” más allá del plan de partido.

En ese sentido, Ramírez espera que el rival salga a apretar y a “poner las cosas difíciles”, tanto en el parqué como desde la grada, por lo que consideró necesario salir a jugar el duelo “con carácter”.

Una característica necesaria dada la “presión” a la que está sometido el Casademont, pero también sus rivales, por lo que se tratará de una cita para salir preparado mentalmente a la cancha.

De la misma forma, el entrenador del Casademont aguarda que sus rivales traten de imponer un ritmo alto, generando presión para romper el ataque y provocar estrés en sus oponentes.

Esta será la tercera vez en la que ambos equipos se enfrenten, con una victoria para los rojillos y otra para los ilerdenses, por lo que el partido del domingo servirá para romper el empate.