El Fenerbahce refuerza su juego interior con el gabonés Chris Silva

Silva, de 29 años, estaba siendo uno de los nombres propios de la liga helena y en la Liga de Campeones, donde en cinco partidos, promedió 14,8 puntos, 8 rebotes y 1 tapón para 21 de valoración.

El gabonés había despertado el interés de varios equipos de la Euroliga, máxima competición continental, entre ellos el Barça de Xavi Pascual.

Así, el pívot estará a las órdenes de Sarunas Jasikevicius, que perdió por lesión este verano al angoleño Jilson Bango, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la disputa del Afrobasket en su país.

En su web, el actual campeón de Europa, destacó la "energía, instinto reboteador, defensa en el poste y capacidad de bloqueo" de Silva, que podría debutar en Euroliga el próximo 6 de enero ante el Olympiacos griego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dotado con 2,03 metros de altura, el pívot se formó en Estados Unidos y jugó sus primeros años en la NBA y en la Liga de Desarrollo estadounidense. En 2024 jugó para el Piratas de Quebradillas y el Mets de Guaynabo, ambos en Puerto Rico, antes de dar el salto a Europa de la mano del Bnei Herzliya israelí, con quienes terminó la campaña 2024/2025, previo a su fichaje esta temporada por el AEK.