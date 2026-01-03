El Hiopos Lleida, a seguir recuperando sensaciones

Los ilerdenses, decimocuartos en la clasificación con cinco triunfos y ocho derrotas, vienen de vencer a domicilio al MoraBanc Andorra, otro rival directo (79-87).

El escolta James Batemon, con 19 puntos, 4 asistencias y 19 de valoración, y el pívot György Golomán, que anotó 15 puntos y capturó 8 rebotes, fueron fundamentales para que el conjunto burdeos lograra romper la mala racha en Andorra. Además, el jugador húngaro es el jugador que mejor porcentaje tiene de la liga en el tiro de dos, con un 77,8% de efectividad.

Enfrente, el Lleida tendrá a un Casademont Zaragoza, un rival directo que cuenta con un triunfo menos que los de la ‘Terra Ferma’ y está dos por encima de las posiciones de descenso.

El conjunto maño encajó el pasado viernes en el Palau Blaugrana la segunda derrota seguida en la competición (100-80). Los mejores de los visitantes fueron el base Trae Bell-Haynes (9 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias) y el escolta Joaquín Rodríguez (12 puntos).

No obstante, el jugador más valorado de los de Jesús Ramírez esta temporada está siendo el alero Santi Yusta (18 puntos, 4,2 rebotes, 2,3 asistencias y 20,5 de valoración). De hecho, es, hasta la fecha, el segundo máximo anotador y el segundo con más valoración de la competición.

El físico será una de las claves del choque, pues ambos equipos vienen de jugar el pasado viernes, y apenas tendrán dos días para poder recuperar fuerzas.

De hecho, Gerard Encuentra, advirtió sobre ello en la rueda de prensa posterior al partido de su equipo en Andorra: "Estamos reventados, tenemos molestias, estamos cansados. Habrá momentos que nos costará. Llegaremos muy justos".

En el encuentro entre el Lleida y el Zaragoza disputado la temporada pasada, los catalanes se impusieron por 97-91. James Batemon, con 22 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 28 de valoración, fue determinante para los de Gerard Encuentra.