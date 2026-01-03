El Madrid busca su décimo clásico consecutivo ante el nuevo Barça de Xavi Pascual

Sólo 48 horas después de sus respectivas victorias, en Euroliga ante el Dubái Basketball en el caso del Real Madrid, y en la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza en el del Barça, ambos equipos afrontarán otra exigente prueba en el calendario en la decimocuarta jornada de la competición doméstica en el Movistar Arena.

El conjunto blanco todavía está invicto esta temporada en casa en la acb y sólo cedió en la Euroliga ante el Panathinaikos, en una trayectoria que Scariolo, en palabras a los medios del club, calificó como "sobresaliente": "Nuestra trayectoria en casa está siendo sobresaliente, pero estos son los partidos que la ponen a prueba. Sabes que vas a jugar 40 minutos al máximo, o al menos hay que limitar los bajones en la duración del tiempo y en el marcador", dijo.

El italiano subrayó el poco tiempo de descanso a estas alturas de la temporada, por lo que focalizó la clave del partido en los "pequeños detalles" para poder conseguir una nueva victoria ante el Barça, después de derrotar esta temporada a los azulgrana en el Palau, todavía con Peñarroya en el banquillo.

"Nos espera un partido de máxima exigencia por el nivel del rival, con grandes jugadores y un gran entrenador. Son muy competitivos y con mucho talento. Es un momento de la temporada en el que la recuperación es mínima y la preparación es mínima también. Hay que saber descansar y concentrarse en los detalles del plan de partido", analizó.

Asimismo, Scariolo señaló que el partido será un gran aliciente para los aficionados del Movistar Arena, a pesar de ser un compromiso de "gran dificultad": "Hay todos los ingredientes para que sea un partido de gran dificultad, pero también para que nuestros aficionados, que nos dan calor, puedan seguir disfrutando de la actuación de su equipo en la cancha".

Los blancos podrían llegar a las diez victorias seguidas ante el Barça entre todas las competiciones, en una racha cuyo inicio se remonta al mes de abril del año 2024.

Por su parte, el Barça ocupa el cuarto puesto de la Liga Endesa con 9 victorias y 4 derrotas en 13 partidos, después de encadenar siete victorias consecutivas tras la llegada en noviembre de Pascual, que aún continúa invicto en la competición esta temporada.

El entrenador de Gavá podrá contar con el georgiano Toko Shengelia, que reapareció este viernes ante el Casademont Zaragoza, ya recuperado de un esguince en su tobillo izquierdo. El pívot Jan Vesely, ausente en el último compromiso liguero por un cuadro gripal, parece que llegará también a la cita, por lo que las únicas bajas confirmadas por lesión son las de Will Clyburn y Juan Núñez.