El MoraBanc, nuevamente con el agua al cuello, visita al Kosner Baskonia

El equipo dirigido por Joan Plaza vuelve a sentir el aliento de los puestos de descenso con un Recoletas Salud San Pablo Burgos que muestra síntomas de reacción, mientras que el Coviran Granada ocupa la última plaza.

Además, los del Principado afrontan el partido con las bajas, aunque sin comunicado oficial por parte del club, del base Rafa Luz y el ala pívot Yves Pons. Quien debutó contra Hiopos Lleida fue el base norteamericano, con pasaporte bosnio, Xavier Castañeda, con 14 puntos en 11 minutos en pista.

El Morabanc buscará repetir la sorpresa del 5 de octubre del 2024, con Natxo Lezkano en el banquillo, cuando impusieron en el Buesa Arena por 91-95 con 24 puntos de Kyle Kuric. Los vitorianos estaban dirigidos por aquel entonces por Pablo Laso, mientras que el banquillo ahora lo ocupa el italiano Paolo Galbiati.

El Kosner Baskonia ocupa la octava posición en la competición domésticas con siete victorias pero en la Euroliga no están tan bien posicionados -decimosextos con seis triunfos y 13 derrotas-.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los de Galbiati llegan al partido con tres triunfos consecutivos en la Liga ACB, superando a Unicaja Málaga en el Carpena, a Recoletas Salud San Pablo Burgos en el Buesa y al Río Breogán Lugo en Galicia. Este último partido por un ajustado 100-103 con un espectacular partido de Timothé Luwawu-Cabarrot.

El MoraBanc Andorra debe reaccionar para alejar las dudas generadas, nuevamente, con las citadas tres derrotas consecutivas. Joan Plaza volvió a contar con Aaron Best y Justin McKoy -este último llevaba dos partidos seguidos sin ir convocado-. El presidente del equipo, Gorka Aixàs, aseguró hace dos jornadas que estos dos jugadores no volverían a vestir la camiseta del MoraBanc, pero Plaza sigue apostando por ellos y el sustituto del escolta canadiense sigue sin llegar.

Asimismo, el calendario se le complica al MoraBanc con la visita este domingo al Buesa Arena, mientras que el domingo siguiente reciben al Real Madrid. Después tendrá una nueva 'final' para la permanencia contra el Río Breogán Lugo en el Pabellón Toni Martí.