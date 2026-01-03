El Surne Bilbao viaja a Girona a restañarse las heridas

"Ha sido un desastre", admitió sin ambages el técnico Jaume Ponsarnau tras el encuentro, haciéndose "responsable" del resultado de 72-116 con el que acabó el encuentro y, sobre todo, del 37-79 de la segunda mitad que permitió al Valencia incluir nuevas marcas en el libro de los récords.

Con ese varapalo el Surne Bilbao encadenó su segunda derrota consecutiva en casa en cinco días en los que perdió -cayendo ante el Barça (66-71)- el invicto liguero que mantenía en el Bilbao Arena y la tercera seguida tras una primera muy ajustada a domicilio frente al Breogán (100-99).

Fue en Lugo, en el Pazo, donde el conjunto vizcaíno empezó a tener que olvidarse de la posibilidad de clasificarse para la Copa del Rey con la que se había ilusionado desde el inicio del curso viendo el poderío exhibido ante su afición (5/0 en sus cinco primeros partidos).

Ahora esa ilusión se ha esfumado ya que, con solo cuatro partidos por disputarse hasta el corte del final de la primera vuelta que establece los ocho clasificados, se encuentra duodécimo y a dos victorias del octavo (5 triunfos y 8 derrotas). Ese octavo es el Baskonia (7-5), con un partido menos jugado y mucho mejor diferencial (+15/-57).

Más asequible es para el Surne Bilbao alcanzar a su rival de mañana, el Girona, noveno con solo una victoria más (6/7) y un peor diferencial de puntos (-65).

En el histórico entre ambos equipos en la ACB, muy escueto, total igualdad: 3-3. Cada equipo ha ganado sus tres partidos en casa y ha cedido de visita. En la última ocasión en Fontajau victoria local por 100-94 tras prórroga con una exhibición insuficiente del 'gigante' islandés Tryggvi Hlinason (24 puntos, 9/9 T2, 6/6 T1 y 33 de valoración).

Hlinason es precisamente uno de los jugadores claves de su equipo que no estuvo ante el Valencia a la altura exigida y que tienen que reivindicarse, junto al base Melwin Pantzar y el escolta Justin Jaworski. Ninguno de ellos había anotado superada ya la mitad del tercer cuarto y Jaworski acabó sin hacerlo y con unos números muy negativos (0/7 en triples y -7 de valoración).

Para mañana, en principio, Ponsarnau seguirá sin poder contar con Amar Sylla, el tercer pívot y quinto interior en la rotación de doce habitual del conjunto vizcaíno, baja en las últimas semanas por un esguince de tobillo.