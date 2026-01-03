El Valencia se encomienda a su inercia ante el Baxi Manresa ante la falta de descanso

El equipo 'taronja' cerró 2025 con un triunfo con remontada en la acb ante el Andorra el 28 de diciembre y con una trabajada victoria ante el Partizan en la Euroliga el día 30 y abrió el viernes 2 de enero el 2026 con una sólida victoria en la cancha del Surne Bilbao de nuevo en la Liga Endesa.

Tras una primera parte igualada, Papi Badio y Jean Montero desbordaron al equipo local y el parcial de 18-36 en el tercer cuarto decantó un choque en el que el Valencia volvió a irse más allá de los 100 puntos. Al anotar 79 puntos en la segunda mitad, estableció un récord en la historia de la acb.

Dos días después de recibir al Manresa, el día 6, visitará al Mónaco y, otros dos después, el 8, recibirá al Mónaco, en ambos casos en la Euroliga.

El equipo de Pedro Martínez lleva por tanto días sin entrenar y tampoco tiene apenas tiempo para descansar, por lo que debe aprovechar su buen momento y una plantilla de quince jugadores que vuelve a estar al completo tras reaparecer en Bilbao Xabi López-Arostegui después de una lesión muscular.

Pedro Martínez deberá volver a hacer tres descartes, después de que en ese último choque los elegidos fueran Isaac Nogués, Omari Moore y Yankuba Sima.

Tras su triunfo en la pista de Bilbao y con un partido pendiente ante el Casademont Zaragoza, el Valencia tiene un balance de diez victorias y dos derrotas, que le sitúan provisionalmente segundo, solo superado por el Real Madrid, que ha ganado doce choques y solo ha perdido uno.

Con su clasificación para la Copa del Rey del Roig Arena asegurada como organizador, el objetivo del equipo de Pedro Martínez es acabar las diecisiete primeras jornadas de la primera vuelta entre los cuatro primeros para ser cabeza de serie en el sorteo de cuartos de final, un reto para el que tiene un colchón de dos triunfos.