Satoransky: "Tenemos ganas de romper la mala racha contra el Real Madrid"

"Estamos con muchas ganas de romper la mala racha contra el Real Madrid en los últimos partidos. Será muy especial empezar el 2026 enfrentándonos a un reto así", ha subrayado el internacional checo en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

El base azulgrana, que ha señalado que las ganas por el partido están por encima del cansancio del que será el segundo de cinco partidos en diez días, ha añadido que "competir y estar en partido hasta el final" será clave para romper la estadística que arrastran desde el 7 de abril de 2024, fecha de su última victoria ante el conjunto blanco (85-79).

"Excepto el partido contra el Mónaco, hemos competido en todos. Está claro que los encuentros llegan muy rápido y a veces hay que mantener la calma, sabiendo que puede tocar un mal día. Pero, en general, creo que estamos mostrando buenas líneas, y eso da confianza, porque si te enfocas en hacer bien lo que toca, los resultados suelen salir", ha concluido Satoransky.