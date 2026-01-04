110-114. Los Pistons abortan la remontada de Cleveland

Los Pistons (26-9), actuales números uno en el Este, visitaban la cancha de los Cavaliers (20-17), que terminaron en esa posición la temporada pasada. Era un duelo entre dos de los mejores jugadores en esta división: Cade Cunningham y Donovan Mithcell.

Cunningham firmó 27 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes, además de 2 robos y un tapón, aunque estuvo algo desacertado en el tiro, con 7 de 22 en lanzamientos de campo.

Por su parte, Mitchell terminó con 30 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 3 robos.

Diez de esos puntos de Mitchell llegaron en el último cuarto, cuando los Cavaliers trataron de remontar los 13 puntos de desventaja ante los Pistons (93-106) a 4:59 del final.

Llegaron a ponerse a solo dos puntos, pero no supieron culminar ese esfuerzo.

En los Pistons, además de Cunningham, brilló Daniss Jenkins, con 25 puntos y 5 asistencias saliendo desde el banquillo. Para Cleveland, Darius Garland contribuyó con 16 puntos, mientras que Evan Mobley y Sam Merrill sumaron 15 cada uno.

Los Pistons recibirán el lunes a los New York Knicks, sus perseguidores en el Este. La victoria en Cleveland les garantiza conservar el liderato independientemente del resultado ante los Knicks.